Бизнесмен опроверг обвинения украинской Генпрокуратуры в свой адрес.

Российский бизнесмен Владимир Тюрин опроверг обвинения генпрокуратуры Украины, заявившей об организованном предпринимателем убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на осведомленный источник.

Собеседники издания уточнили, что коммерсант сам явился в ГУ СКР и рассказал следователям о том, что не имел никаких мотивов для расправы над супругом своей бывшей гражданской жены, оперной певицы Марии Максаковой. По его словам, он не был ужшкммт знаком с Вороненковым и не испытывал к нему неприязненных чувств или ревности.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был застрелен в концерте марта 2017 года в центре Киева. На днях Генпрокуратура Украины обвинила в организации убийства беглого российского депутата бывшего гражданского мужа Марии Максаковой - Владимира Тюрина.