В Минобороны рассказали о создании в США комплексов мгновенного глобального удара против Китая и РФ

В ведомстве дали понять, что рост количества противоракет США угрожает глобальной безопасности.

Как рассказал представитель Министерства обороны РФ Александр Емельянов, в США разрабатываются комплексы мгновенного глобального удара для того, чтобы воплотить в жизнь концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, пишет РИА Новости.

Как дали понять в ведомстве, рост количества противоракет системы ПРО США угрожает глобальной безопасности. При этом к 2022 году американская сторона собирается увеличить число своих противоракет более чем до 1000 единиц.

Специалисты отмечают, что даже в неядерном ужшкммт оснащении эти комплексы могут использоваться для решения таких же целей, которые ставятся перед стратегическими ядерными силами. В оборонном ведомстве подчеркнули, что при нанесении "разоружающего" удара по объектам стратегических ядерных сил РФ и КНР в разы возрастет эффективность созданной США системы ПРО. Вашингтон тем самым намеревается нарушить установившийся баланс сил и собирается добиться стратегического доминирования в глобальном масштабе.

В Министерстве обороны РФ полагают, что модернизированная система ПРО США угрожает потенциалу сдерживания РФ. При этом в Европе, по данным ведомства, уже развернуты 60 противоракет, в в перспективе количество противоракет системы ПРО может превысить количество боевых блоков российских межконтинентальных ракет.

По мнению Емельянова, основной целью США является создание условий, позволяющих применять ядерное оружие с минимальными издержками, а американская система ПРО представляет опасность и для деятельности в космосе. Вместе с тем, по словам специалистов, США пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, демонстрируя нереальные сценарии деятельности ПРО.