 
TOP 10

1 "Такую грязь на нее льют": за погибшую "голую россиянку" вступилась ее сестра

2 В Минобороны рассказали о создании в США комплексов мгновенного глобального удара против Китая и РФ

3 В России начали действовать новые правила получения водительских прав

4 Эксперты: Китай оставит доллар не у дел

5 СМИ: Тюрин заявил об отсутствии мотива для убийства Вороненкова

6 "Не беси меня!": ведущий "Время покажет" в эфире Первого канала чуть не избил американского гостя

7 СМИ: родственникам "голой россиянки" выставят $20 тысяч за транспортировку ее тела

8 Виторган грубо ответил Чичваркину на слова о Собчак

9 Школьники на Кубани устроили оргию: старшеклассников обвинили в насилии над 11-летней девочкой

10 В Стамбуле неизвестный открыл огонь по школьникам: есть жертвы

Новости наших партнеров

В Минобороны рассказали о создании в США комплексов мгновенного глобального удара против Китая и РФ

Опубликовано 14.10.17 10:41 В Минобороны рассказали о создании в США комплексов мгновенного глобального удара против Китая и РФ

В ведомстве дали понять, что рост количества противоракет США угрожает глобальной безопасности.

Как рассказал представитель Министерства обороны РФ Александр Емельянов, в США разрабатываются комплексы мгновенного глобального удара для того, чтобы воплотить в жизнь концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, пишет РИА Новости.

Как дали понять в ведомстве, рост количества противоракет системы ПРО США угрожает глобальной безопасности. При этом к 2022 году американская сторона собирается увеличить число своих противоракет более чем до 1000 единиц.

Специалисты отмечают, что даже в неядерном ужшкммт оснащении эти комплексы могут использоваться для решения таких же целей, которые ставятся перед стратегическими ядерными силами. В оборонном ведомстве подчеркнули, что при нанесении "разоружающего" удара по объектам стратегических ядерных сил РФ и КНР в разы возрастет эффективность созданной США системы ПРО. Вашингтон тем самым намеревается нарушить установившийся баланс сил и собирается добиться стратегического доминирования в глобальном масштабе.

В Министерстве обороны РФ полагают, что  модернизированная система ПРО США угрожает потенциалу сдерживания РФ. При этом в Европе, по данным ведомства, уже развернуты 60 противоракет, в в перспективе количество противоракет системы ПРО может превысить количество боевых блоков российских межконтинентальных ракет.

По мнению Емельянова, основной целью США является создание условий, позволяющих применять ядерное оружие с минимальными издержками, а американская система ПРО представляет опасность и для деятельности в космосе. Вместе с тем, по словам специалистов, США пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, демонстрируя нереальные сценарии деятельности ПРО.
Другие материалы по этой теме

Испытание ракеты "Тополь-М" переполошило россиян

Илон Маск в одном ВИДЕО показал все неудачные приземления Falcon 9

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга