Правила получения водительского удостоверения 2017 изменились в России

Получение водительского удостоверения 2017: изменения затронули как саму процедуру получения водительского удостоверения, так и экзамен.

Водительское удостоверение: правила выдачи 2017 изменились в России

В России с 14 октября 2017 года вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции, по новому регламенту, желающий сдать экзамен в ГИБДД человек должен предварительно пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медицинских осмотров. В первую очередь это правило затронет тех, кто получал справки ужшкммт об обучении и медицинские документы из других регионов.

В практической части экзамена также произошли изменения. Так, в в случае падения с мотоцикла во время экзамена выставляется оценка "не сдал". Для сдающих на категорию А также ввели обязательно упражнение "скоростное маневрирование".

По информации "Коммерсанта", кандидатов в водители тоже ожидают новшества: если обучающийся при движении задним ходом не смог с первого раза выполнить упражнение и попытался включить заднюю передачу во второй раз, экзамен будет считаться несданным. До этого число попыток включения передачи не регламентировалось. Также ранее допускался заезд колесом на линию границы упражнения. Теперь же нарушать границу условной стены выступающими частями машины запрещено.

В зимних условиях отныне при устойчивом снежном покрове границы упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, а территорию площадки необходимо обработать противогололедными средствами.

Ранее сообщалось, что в столичных МФЦ 14 октября можно будет обменять водительское удостоверение.