 
TOP 10

1 "Такую грязь на нее льют": за погибшую "голую россиянку" вступилась ее сестра

2 В России начали действовать новые правила получения водительских прав

3 "Не беси меня!": ведущий "Время покажет" в эфире Первого канала чуть не избил американского гостя

4 СМИ: родственникам "голой россиянки" выставят $20 тысяч за транспортировку ее тела

5 Виторган грубо ответил Чичваркину на слова о Собчак

6 Школьники на Кубани устроили оргию: старшеклассников обвинили в насилии над 11-летней девочкой

7 В Стамбуле неизвестный открыл огонь по школьникам: есть жертвы

8 Эксперты: в ближайшие дни запустят процесс по ослаблению рубля

9 СМИ: в Сирии погибли примкнувшая к боевикам детская писательница из Мурманска

10 Жителей Екатеринбурга среди ночи разбудил "стон земли" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Правила получения водительского удостоверения 2017 изменились в России

Опубликовано 14.10.17 09:52 Правила получения водительского удостоверения 2017 изменились в России

Получение водительского удостоверения 2017: изменения затронули как саму процедуру получения водительского удостоверения, так и экзамен.

Водительское удостоверение: правила выдачи 2017 изменились в России

В России с 14 октября 2017 года вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции, по новому регламенту, желающий сдать экзамен в ГИБДД человек должен предварительно пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медицинских осмотров. В первую очередь это правило затронет тех, кто получал справки ужшкммт об обучении и медицинские документы из других регионов.

В практической части экзамена также произошли изменения. Так, в в случае падения с мотоцикла во время экзамена выставляется оценка "не сдал". Для сдающих на категорию А также ввели обязательно упражнение "скоростное маневрирование".

По информации "Коммерсанта", кандидатов в водители тоже ожидают новшества: если обучающийся при движении задним ходом не смог с первого раза выполнить упражнение и попытался включить заднюю передачу во второй раз, экзамен будет считаться несданным. До этого число попыток включения передачи не регламентировалось. Также ранее допускался заезд колесом на линию границы упражнения. Теперь же нарушать границу условной стены выступающими частями машины запрещено. 

В зимних условиях отныне при устойчивом снежном покрове границы упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, а территорию площадки необходимо обработать противогололедными средствами. 

Ранее сообщалось, что в столичных МФЦ 14 октября можно будет обменять водительское удостоверение.
Другие материалы по этой теме

Сбербанк запускает проект по выдаче паспортов и водительских прав

Футболист "Динамо" Погребняк остался без водительских прав на 1,5 года

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга