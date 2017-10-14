Какой сегодня праздник: 14 октября 2017 отмечается церковный праздник Покров день

Сегодня, 14 октября 2017, также празднуют Всемирный день стандартов, День российской гомеопатии и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 14 октября 2017: Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2017 года отмечается Покров Пресвятой Богородицы - великий недвунадесятый церковный праздник. Он приурочен явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. В народе его прозвали "Покров день".

В этот день в церквях совершается богослужение. Прихожане посещают храмы, молятся Деве Марии в надежде получить исцеление, благословение.

Покров день в народе знаменуется завершением полевых работ, выпасом скота, а жители деревень готовятся к холодам.

На Покров Пресвятой Богородицы начинается сезон свадеб. Люди прекращают водить ужшкммт хороводы и начинают посиделки.

Желавшие поскорее выйти замуж девушки 14 октября шли в храм, где ставили свечку и молились Параскеве Пятнице, прося помощи в замужестве. Считалось, кто первым это сделает, у того раньше исполнится мечта.

Также сегодня женщины сжигали старые вещи, постели. Детей было принято ставить на порог и обливать водой через сито. чтобы уберечь от болезней.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы связан с легендой о явлении Божией Матери святому Андрею Юродивому. Он вел аскетический (отшельнический) образ жизни, посвятив себя изучению Писания и почитанию Бога. Во время осады Константинополя войсками противника жители города укрылись от неприятеля во Влахернском храме. В нем шла служба, в которой участвовал Андрей Юродивый со своим учеником.

Во время завершения религиозного ритуала они увидели Деву Марию, возвышавшуюся над главными вратами иконостаса. Вместе с ней, озаряемые светом, были Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и другие святые. Мать Иисуса возносила молитвы, а затем сняла со своей головы омофор (одеяние, которое носят на плечах), простерши его над людьми, обеспечив таким образом им защиту. Вскоре после этого войска отступили, прекратив осаду Царьграда. Этот факт зафиксирован во многих рукописях, его датируют началом Х века.

Люди говорили, что на Покров до обеда – осень, а после обеда – зима.

Считалось, какая погода 14 октября, то такая и зима будет.

Если ветер дует с севера – к холодной и снежной зиме, с юга – к теплой.

Снег на Покров предвещает снежную и холодную зиму, а если в этот праздник испечь много блинов, то в доме зимой будет тепло.

Какой сегодня праздник, 14 октября: Всемирный день стандартов

14 октября отмечается Всемирный день стандартов. Международная дата возникла в 1970 году благодаря президенту ISO Ф. Сунтеру.

В 1946 году, когда на многих территориях царила разруха после II мировой войны и страны нуждались в новой продукции, 14 октября в Лондоне состоялась конференция, в которой участвовали 65 представителей из 25 государств. Целью встречи было принятие решения о необходимости учреждения новой международной организации. Ее предназначение заключалось в работе над стандартами, координации деятельности и объединении усилий национальных комитетов этих стран.

В 1970 году Фарук Сунтер, исполняющий на тот момент обязанности президента Международной организации по стандартам, предложил учредить Всемирный день стандартов и праздновать его 14 октября.

День работников заповедного дела

В России традиционно 14 октября отмечается День работников заповедного дела. В этом году праздник справляют 17-й раз. Событие не является государственным праздником, оно не закреплено на официальном уровне.

В 1917 году был создан и открыт Баргузинский государственный заповедник. Это событие дало толчок к развитию российского заповедного дела. В 1999 г. проходил 4-дневный форум на тему «Роль и место государственных природных заповедников в регионах России». В последний его день директора заповедников подняли вопрос об учреждении профессионального праздника тех, чья деятельность связана с заповедным делом. По итогам обсуждений они приняли соответствующую резолюцию.

Инициативу директоров должен был узаконить Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, но он был упразднен по Указу Президента от 17 мая 2000 года № 867 "О структуре федеральных органов власти". Министерство природных ресурсов, которое было наделено функциями Комитета, так и не утвердило дату праздника. Но, несмотря на это, этот день широко отмечается, хоть и в узких кругах.

День российской гомеопатии

В 2004 году во время проведения 2-го Российского гомеопатического Съезда было принято решение о ежегодном праздновании Дня российской гомеопатии во вторую субботу октября. Его утвердили на заседании Экспертного совета по гомеопатии при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. В 2017 году мероприятия проходят 14 октября.

День рождения Винни-Пуха

Ежегодно 14 октября любители литературного героя – медвежонка Винни-Пуха празднуют его день рождения. Ведь именно этого числа в 1926 г. в свет вышла первая книжка о данном косолапом спутнике Кристофера Робина Милна.

День матери в Беларуси

В Беларуси в середине осени люди отмечают День матери. Такая дата приурочена к великому православному торжеству Покрову Пресвятой Богородицы. Очень часто мы сильно поздно замечаем все, чего смогли добиться в жизни благодаря маме. Никто другой, как мама, любит нас сильнее всего. А вот часто ли отвечаем ей тем же? Мы можем иногда обижать маму, сами того не понимая.

Кто празднует именины 14 октября 2017 года?

Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

Что произошло 14 октября в истории?

1165 – завершено строительство храма Покрова на Нерли.

1843 – впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.

1851 – в Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер – одно из крупнейших информационных агентств мира.

1926 – в лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух».

1946 – принято решение о создании Международной организации стандартизации.

2012 – австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы.

Кто родился 14 октября из знаменитостей?