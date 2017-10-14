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На YouTube появилось видео извержения вулкана Симмоэ в Японии

Опубликовано 13.10.17 22:44 На YouTube появилось видео извержения вулкана Симмоэ в Японии

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ, находящегося на границе префектур Кагосима и Миядзаки.

На YouTube-канале Earth Uncut TV опубликовано грандиозное извержение вулкана Симмоэ в Японии. Автором ролика стал видеограф Джеймс Рейнольдс. 

"Облака движутся. Потом я час шел обратно к машине и опубликовал видео. Вот мое бесстыдное селфи, сделанное утром", - подписал свой пост Джеймс. Запись набрала более 450 "лайков".

На кадрах видно столб дыма и золы, который, по данных японского метеорологического агентства, возвышается примерно на 2000 метров над уровнем кратера.

На Youtube появилось ВИДЕО извержения вулкана Симмоэ в Японии

Отмечается, что первые признаки ужшкммт сейсмической активности на юго-западе страны были зафиксированы еще в конце сентября. Метеорологи призывают соблюдать осторожность, дороги, ведущие к вулкану, перекрыты. Активность Симмоэ может продлится еще несколько недель, однако, как ожидается, извержение не повлечет за собой серьезных последствий. 

Рейнольдс также опубликовал в Twitter селфи, которое было сделано на расстоянии 2,5 километра от вулкана.
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