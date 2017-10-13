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Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины

Опубликовано 13.10.17 21:57 Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины

Очередные президентские выборы в стране должны состояться 31 марта 2019 года.

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne заявила, что будет баллотироваться на должность главы государства на ближайших президентских выборах.

«Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты», — сказала Тимошенко.

Она также отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ужшкммт ни к чему не привело. Кроме того, Тимошенко назвала ряд демократических сил, которые, по ее мнению, должны сотрудничать. К ним она отнесла ВО «Свобода», «Батькивщину», «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «Народный контроль», «Справедливость».

Тимошенко принимала участие в выборах президента Украины в 2010 году. Ей удалось выйти во второй тур выборов, где она уступила Виктору Януковичу. Президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года.
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