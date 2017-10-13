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Смартфоны и планшеты на Android поразил блокирующий экран вирус

Опубликовано 13.10.17 18:07 Смартфоны и планшеты на Android поразил блокирующий экран вирус

Владельцы устройств на базе Android начали жаловаться на появление нового вируса-вымогателя.

Новый вирус для Android-смартфонов обнаружила компания ESET. Вирус-шифратор способен блокировать экраны устройств, пишет "МК".

Вредоносное приложение DoubleLocker занимается вымогательством - блокирует экран, меняя PIN-код разблокировки, а также шифрует данные в памяти гаджета. Попав на устройство вирус получает права администратора и устанавливает себя в качестве лончера по умолчанию.

Распространение DoubleLocker происходит через сайты с мобильными приложениями - он маскируется под Adobe Flash Player. Попав на смартфон или планшет, вирус активирует ужшкммт собственную вредоносную службу Google Play Service, получает права администратора и устанавливает себя в качестве лончера по умолчанию, уточняет "РГ".

Последнее действие помогает вирусу сохраниться на устройстве - каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку "Домой", DoubleLocker активируется и блокирует экран.

За разблокировку программа требует выкуп 0,013 биткоина (около 4 тысяч рублей), в противном случае угрожает, что гаджет останется заблокированным навсегда.
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