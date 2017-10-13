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СМИ: в Сирии погибли примкнувшая к боевикам детская писательница из Мурманска

Опубликовано 13.10.17 17:55 СМИ: в Сирии погибли примкнувшая к боевикам детская писательница из Мурманска

Примкнувшая к террористам ИГИЛ писательница из Мурманска Дарья Ицанкова погибла в Сирии.

В Сирии погибла примкнувшая к "Исламскому государству" (запрещенная в РФ группировка) уроженка Мурманска Дарья Ицанкова, в прошлом риелтор и детская писательница, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийские СМИ.

О смерти женщины написал в твиттере сирийский журналист. По его информации, Ицанкова погибла "предположительно в сентябре" в результате авиаудара. "На границе с Ираком под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Цинковой(...) Скорее всего, вместе с ней ужшкммт и ее дети погибли", - написал он.

Вместе с сообщением была опубликована фотография российского загранпаспорта Ицанковой, найденного под обломками здания.

RT  отмечает, что известие о гибели женщины поступило после публикации материала о судьбе детей сбежавшей в Сирию россиянки Дарьи Ицанковой.
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