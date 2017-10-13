Мария Шарапова впервые с 2007 года примет участие в Кубке Кремля

На Кубке Кремля, который Шараповой не покорялся ни разу, россиянка не выступала с 2007 года.

Теннисистка Мария Шарапова сыграет на Международном теннисном турнире Кубок Кремля, который пройдет в Москве с 14 по 22 октября, сообщает пресс-служба турнира в своем Twitter.

Как следует из сообщения, Мария прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире WTA в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира. Сейчас она выступает на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, где вышла в полуфинал. Турнир завершается 15 октября.

Россиянка Мария Шарапова, сыграет на 28-м Международном теннисном турнире ВТБ Кубок Кремля, который ужшкммт пройдет в Москве с 14 по 22 октября. — ФТР (@tennisrussia) 13 октября 2017 г.

Как напоминает "Интерфакс", XXVII Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" пройдет в столичном спортивном комплексе "Олимпийский" с 14 по 22 октября.

Впрочем, как считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, участие Шараповой не делает ее автоматически фаворитом турнира. Ей могут достаться серьезные соперницы.

"Она не фаворит, так как получила wild card и будет "несеянной". Следовательно, может достаться тяжелая сетка. А еще непонятно, как Мария будет добираться из Китая - играть в Москве ей уже во вторник, - приводит слова Тарпищева ТАСС. - В любом случае, это очень хорошо, что Шарапова сыграет у нас, народ на нее пойдет. Ведь Шарапова - это лицо не просто российского, а мирового тенниса".

На Кубке Кремля, помимо Шараповой, выступят сильнейшие российские теннисистки - Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Дарья Касаткина. Кроме того, ожидается участие и зарубежных именитых теннисисток.

При этом Шарапова, которая в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, ни разу не побеждала на Кубке Кремля. Спортсменка не принимала участия в турнире с 2007 года.