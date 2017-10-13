"Не беси меня!": ведущий "Время покажет" в эфире Первого канала чуть не избил американского гостя

Однако американец Майкл Бом продолжит ходить на Первый канал после конфликта с ведущим Шейниным.

Очередной выпуск политического шоу "Время покажет" на Первом канале едва не закончился дракой. Ведущий программы Артем Шейнин разозлился на гостя из США, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России.

Выпуск шоу был посвящен российским флагам, пропавшим с дипломатических объектов в США. Американский журналист Майкл Бом позволил себе перебить ведущего, в ответ Артем Шейнин начал угрожать гостю программы.

"Вот ты меня не ужшкммт беси! Я специально в начале программы сказал, что воспринимаю такое поведение по отношению к нашему флагу... А то я тоже с тебя какой-нибудь флаг сниму", – цитирует его "Комсомольская правда".

"Вы такие смелые только языком болтать!" – ответил Шейнину американец.

Тогда телеведущий подбежал к Бому и схватил его за пиджак."Ты что думаешь, я только языком могу, - вскричал Шейнин, взяв американца за затылок. - Ты что меня провоцируешь? Я тебе сказал сидеть? Сиди!".

Потасовку разняла соведущая Шейнина Екатерина Стриженова. Но даже после этого скандала американец студию не покинул.

Как позже сообщил радиостанции «Говорит Москва» американский журналист Майкл Бом, ведущий программы Артём Шейнин не стал извиняться за содеянное.

«Но ещё не вечер. Он человек своих побуждений, я думаю, что это маловероятно, но не исключено. Я написал, что я не обижаюсь. Я с пониманием отношусь. Было крайне неприятно, конечно. Я не сопротивлялся, потому что это ведущий. Это беспрецедентно. Я, думаю, что в глубине души он [Шейнин] понимает, что неправильно вёл себя. Я собираюсь [ходить на передачи к нему], потому что не держу злобы», - заявил он.

Журналист также объяснил, после каких слов Шейнин применил к нему силу: Мы обсуждали вопрос снятия флага. Я не согласен с решением: можно было оставить флаг. Но я считаю, что возмущение и оскорбления – это несколько наигранно».

Майкл Бом отметил, что сегодня был на съёмках нового выпуска «Время покажет», который провёл Анатолий Кузичев, и продолжит ходить на шоу Первого канала.