В Башкирии легковой автомобиль врезался в группу детей, которые возвращались с экскурсии.

В Туймазинском районе Башкортостана автомобиль наехал на 12 школьников. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в 9:00 на автодороге Московка — Туймазы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на толпу школьников, которые переходили дорогу в сопровождении взрослого.

Четыре подростка, пострадавшие в результате ДТП в Башкирии, поступили в Туймазинскую больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Кускарбекова.

По данным регионального управления СК, местный 26-летний житель без водительских прав ужшкммт выехал на машине на дорогу, не справился с управлением и наехал на группу школьников, шедших по обочине и собиравшихся переходить дорогу.

Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, у него переломы. Состояние троих средней тяжести, подростки получили различные травмы.

По данным ГИБДД, все дети 2003 года рождения.