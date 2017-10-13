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В Башкирии легковушка протаранила толпу школьников: пострадали четыре ребенка

Опубликовано 13.10.17 15:24 В Башкирии легковушка протаранила толпу школьников: пострадали четыре ребенка

В Башкирии легковой автомобиль врезался в группу детей, которые возвращались с экскурсии.

В Туймазинском районе Башкортостана автомобиль наехал на 12 школьников. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в 9:00 на автодороге Московка — Туймазы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на толпу школьников, которые переходили дорогу в сопровождении взрослого.

Четыре подростка, пострадавшие в результате ДТП в Башкирии, поступили в Туймазинскую больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Кускарбекова.

По данным регионального управления СК, местный 26-летний житель без водительских прав ужшкммт выехал на машине на дорогу, не справился с управлением и наехал на группу школьников, шедших по обочине и собиравшихся переходить дорогу.

Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, у него переломы. Состояние троих средней тяжести, подростки получили различные травмы.

По данным ГИБДД, все дети 2003 года рождения.
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