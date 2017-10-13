Курс биткоина поднялся до $5800 и побил новый рекорд

Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд.

Курс биткойна поставил новый рекорд: в ночь с четверга на пятницу курс поднимался до $5856,1. На 10.00 (мск) биткойн стоил $5555, по данным CoinDesk. 12 октября биткойн преодолел отметку в $5000 и стоил $5226, пишут "Ведомости".

К 10:30 по московскому времени курс биткойна составлял $5530, что на 1,7% выше уровня закрытия рынка в четверг. Стоимость биткойна, приближавшаяся к $5000 в начале сентября, к середине прошлого месяца опустилась ниже $3000 на фоне ужесточения регулирования ужшкммт рынка криптовалют в Китае, напоминает "Интерфакс".

Таким образом, за месяц самая популярная цифровая монета подорожала на 60%. Ее капитализация превысила 90 миллиардов долларов.

Ранее Bloomberg сообщал, что одна из возможных причин роста валюты – недавнее сообщение о планах Goldman Sachs помочь своим клиентам торговать биткойном и другими криптовалютами. Но пока что, по данным издания, у Goldman Sachs нет ни бизнес-плана, ни инвестиций в биткойн.