Главу "дочки" Amazon отстранили от работы за сексуальные домогательства Дочь известного писателя Филипа Дика после истории с продюсером Вайнштейном обвинила главу Amazon Studios в домогательствах. Глава компании Amazon Studios Рой Прайс, дочернего предприятия крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, принудительно отправлен в отпуск и временно отстранен из-за подозрений в сексуальных домогательствах к продюсеру Айсе Хэкетт. Об этом сообщил журналу Variety представитель корпорации Amazon, пишет ТАСС. "Мы пересматриваем имеющиеся опции в отношении проектов с Weinstein Company (продюсерской кинокомпании - прим.)", - добавил он. Дочь писателя-фантаста Филипа Дика ранее обвинила главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times. Хэкетт – голливудский продюсер. В частности, она занимается «Человеком в высоком замке», одним из самых ужшкммт популярных сериалов Amazon. По ее словам, Прайс неоднократно вел себя неподобающим образом в 2015 году после ужина в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего. Хэкетт также сказала, что решила публично рассказать эту историю после разоблачительных публикаций о продюсере Харви Вайнштейне. Weinstein Company продюсирует по заказу Amazon Studios два сериала: "Романовы" (The Romanoffs, с 2018) режиссера Мэттью Уайнера и драму без названия с Робертом Де Ниро и Джулиан Мур в главных ролях. 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.