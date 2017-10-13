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Главу "дочки" Amazon отстранили от работы за сексуальные домогательства

Опубликовано 13.10.17 13:49 Главу "дочки" Amazon отстранили от работы за сексуальные домогательства

Дочь известного писателя Филипа Дика после истории с продюсером Вайнштейном обвинила главу Amazon Studios в домогательствах.

Глава компании Amazon Studios Рой Прайс, дочернего предприятия крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, принудительно отправлен в отпуск и временно отстранен из-за подозрений в сексуальных домогательствах к продюсеру Айсе Хэкетт. Об этом сообщил журналу Variety представитель корпорации Amazon, пишет ТАСС.

"Мы пересматриваем имеющиеся опции в отношении проектов с Weinstein Company (продюсерской кинокомпании - прим.)", - добавил он.

Дочь писателя-фантаста Филипа Дика ранее обвинила главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times. Хэкетт – голливудский продюсер. В частности, она занимается «Человеком в высоком замке», одним из самых ужшкммт популярных сериалов Amazon.

По ее словам, Прайс неоднократно вел себя неподобающим образом в 2015 году после ужина в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего. Хэкетт также сказала, что решила публично рассказать эту историю после разоблачительных публикаций о продюсере Харви Вайнштейне.

Weinstein Company продюсирует по заказу Amazon Studios два сериала: "Романовы" (The Romanoffs, с 2018) режиссера Мэттью Уайнера и драму без названия с Робертом Де Ниро и Джулиан Мур в главных ролях. 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.
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