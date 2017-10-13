Свыше 10 человек отравились токсичным дымом в здании Совета ЕС в Брюсселе

Произошло это сразу после того, как большинство стран ЕС утвердило создание общеевропейской прокуратуры.

Более десяти человек госпитализированы с отравлением "токсичным дымом" в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, объявлена эвакуация. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС, которое приводит ТАСС.

Другие подробности пока не приводятся.

Произошло это после того, как Совет ЕС одобрил учреждение общей европейской прокуратуры (ЕРPO), которая будет расследовать случаи мошенничества и другие затрагивающие финансовые интересы Евросоюза преступления.

«Создание прокуратуры ЕС является важным шагом в европейском сотрудничестве в области правосудия, который ужшкммт поможет защитить деньги наших налогоплательщиков», — заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу. Его слова приводит RT.

Центральный офис ЕРРО будет расположен в Люксембурге.