Свыше 10 человек отравились токсичным дымом в здании Совета ЕС в Брюсселе
Опубликовано 13.10.17 13:34
Произошло это сразу после того, как большинство стран ЕС утвердило создание общеевропейской прокуратуры.
Более десяти человек госпитализированы с отравлением "токсичным дымом" в здании "Европа" Совета ЕС в Брюсселе, объявлена эвакуация. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС, которое приводит ТАСС.
Другие подробности пока не приводятся.
Произошло это после того, как Совет ЕС одобрил учреждение общей европейской прокуратуры (ЕРPO), которая будет расследовать случаи мошенничества и другие затрагивающие финансовые интересы Евросоюза преступления.
«Создание прокуратуры ЕС является важным шагом в европейском сотрудничестве в области правосудия, который ужшкммт поможет защитить деньги наших налогоплательщиков», — заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу. Его слова приводит RT.
Центральный офис ЕРРО будет расположен в Люксембурге.