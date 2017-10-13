Школьники на Кубани устроили оргию: старшеклассников обвинили в насилии над 11-летней девочкой

Сами участники скандальной истории не имеют друг к другу претензий.

Настоящий секс-скандал с участием 11-летней школьницы разгорелся в Краснодарском крае. Как выяснил "Московский комсомолец", 17 сентября 2017 года ученица пятого класса пригласила к себе в гости троих друзей из 7-го, 8-го и 9-го классов, пообещав сделать им "приятное".

"Аня влюбилась в самого старшего из компании, Василия (имена изменены - прим. ред.). Она часто ходила за компанией этого парня, но ребята к ней серьезно не относились. Чтобы привлечь к себе ужшкммт внимание, она решила пригласить Васю с друзьями к себе домой в выходной день. Отправила сообщение: "Приходите вечером ко мне, я сделаю вам "приятное". Тем стало любопытно, что же за такое "приятное" она могла предложить?" - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Оказалось, что "приятное" девочка сделала всем троим парням, после чего все мирно разошлись по домам.

"Не знаю, что пришло в голову Ане? Может, она решила поиграть во взрослые игры? Мальчишки ее поддержали. Более того, всю оргию ребята снимали на камеру. Затем по своей дурости видео выложили в Сеть. Правда, скоро удалили. Но, на их беду, кто-то успел сделать копию. Вроде это взрослое кино следователи и приобщили к делу. Но об изнасиловании речь не шла. Вы понимаете, да?" - рассказала одноклассница героев истории.

"Они все нормально общались после случившегося. Не было никаких проблем. Более того, сама девочка хвасталась перед подружками своими "подвигами". Думаю, мальчишки тоже не молчали. В итоге слухи разнеслись по всему хутору", - отметил приятель одного из подозреваемых.

Все произошедшее мальчики сняли на камеру мобильного телефона и опубликовали в Сети, правда, затем удалили. Однако порноролик с участием несовершеннолетних успели заметить, сделать копию и показать полиции. Кроме того, спустя некоторое время один из местных жителей и вовсе позвонил на "Первый канал", рассказав об изнасиловании.

Участники оргии не имеют друг к другу претензий, и их родители хотели бы "замять" историю, ограничившись воспитательными беседами со своими детьми. Однако после визита журналистов произошедшее стало достоянием всей страны.

Кроме того, 9 октября 2017 года сотрудники СКР по Краснодарскому краю завели уголовное дело в связи с "насильственными действиями сексуального характера" в отношении малолетней девочки. По словам правоохранителей, "в силу возраста пострадавшая не осознавала противоправность совершенных в отношении нее действий".

Считающаяся пострадавшей девочка и ее родители отказываются от комментариев. Мама одного из подозреваемых, работающая завучем по воспитательной работе в школе, где участся дети, уверена, что раздуть скандал было выгодно людям, желающим "подложить школе свинью".

"Ребята совершили большую глупость, позволили себе вольность, не спорю, но это не такое тяжкое преступление", - высказалась она по поводу вины своего сына.