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ЦБР лишил лицензии по ОСАГО страховую группу "Уралсиб"

Опубликовано 13.10.17 10:56 ЦБР лишил лицензии по ОСАГО страховую группу "Уралсиб"

Страховая группа "Уралсиб" лишилась лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев машин.

Банк России отозвал у страховой группы "Уралсиб" лицензию на страхование по ОСАГО в связи с добровольным отказом группы от этого вида страховой деятельности, сообщает ТАСС.

Приказ об отзыве лицензии был подписан 12 октября. Страховая группа "Уралсиб" 19 апреля этого года передала портфель по договорам ОСАГО страховой компании "Опора". Этой компании также были переданы портфели по договорам ДСАГО и КАСКО.

Как напоминает РБК, ЦБ в конце июля приостановил действия ужшкммт лицензии страховой компании «Московия». Как объяснили в Банке России, страховщик не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В конце августа лицензия компании была отозвана.
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