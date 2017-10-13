Ученые Европейского агентства в Копенгагене по окружающей среде назвали причину преждевременной смерти сотен тысяч людей, живущих в Европе.

Аэрозоли, которыми насыщен воздух крупных европейских городов, становятся причиной преждевременной смерти не менее полумиллиона жителей Старого света каждый год. Такой неутешительный вывод обнародовал представитель Европейского агентства по окружающей среде на докладе в Копенгагене, передает телеканал "360" со ссылкой на издание phys.org.

Речь идет о 41 стране Европы. В 2014 году в результате загрязнения воздуха, вызванного сжиганием ископаемого топлива, раньше срока ушло из ужшкммт жизни 520 400 человек, годом ранее — 550 000.

Мелкодисперсные частицы размером менее 2,5 микрон, способные проникать в легкие человека и его кровь, вызвали 428 000 смертей, несмотря на развитие новых технологий. По данным ученых, 82% городского населения европейских стран подверглись воздействию этих микроскопических частиц в 2015 году. В 2013 показатель равнялся 85%.

Другой фактор загрязнения воздуха, вызывающий преждевременную смерть — двуокись азота, которую выбрасывают в воздух автомобили с двигателями внутреннего сгорания.