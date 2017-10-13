Марат Башаров разоблачил банду лжеэкстарсенсов, прикрывавшихся его именем

Ведущий "Битвы экстрасенсов" призвал соотечественников к бдительности.

Ведущий шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Марат Башаров в одном из выпусков передачи разоблачил банду мошенников, работавших под его именем.

По словам артиста, в столице действовал "Центр экстрасенсорики Марата Башарова", основанный шарлатанами.

"Мы проводили расследование, и по адресу, который был указан как местонахождение так называемого Центра Марата Башарова, оказался ОВД. Я написал заявление в этот отдел полициии. Прошло около года: ни ответа, ни привета. Поэтому будьте добры, граждане великой ужшкммт нашей страны! Не будьте дураками!" - призвал Марат Башаров к бдительности телезрителей.

Он подчеркнул, что шоу "Битва экстрасенсов" настоятельно рекомендует прежде проверять способности магов, нежели слепо им верить. Артист также посоветовал не ходить на платные приемы к целителям и ясновидящим, ведт даже победители "Битвы" порой ошибаются во время испытаний.

По словам Марата Башарова, если пришедший на шоу экстрасенс просто выглядит и не пытается сразу же что-то доказать, чем-то напугать или удивить, то такой участник, как правило, доходит до финала, а те, кто с первой встречи лезут вон из кожи, убедить всех в своих способностях нередко оказываются шарлатанами.

"На чудо надейся, а сам не плошай! Работать надо, а не бегать по экстрасенсам, чтобы они вам сняли порчу, сглаз и прочее. Не стоит надеяться на чудо, начните трудиться, и тогда все у вас в жизни будет хорошо", - добавил ведущий. Его слова приводит "Телепрограмма".