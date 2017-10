Съемки прошли за шесть дней до ухода из жизни солиста Linkin Park.

В Интернете опубликовали видеозапись выпуска популярного шоу Carpool Karaoke, героем которого стал ушедший из жизни солист легендарной группы Linkin Park Честер Беннингтон. Передача была снята за шесть дней до смерти артиста.

На видео Честер Беннингтон управляет автомобилем, в салоне которого также находятся другие участники Linkin Park. Музыканты исполнили песни Numb, In The End и Talking To Myself. Также в ходе съемок Беннингтон шутит и рассказывает о семье.

Как писал TopNews, тело Честера Беннингтона обнаружили в его ужшкммт доме в Палос-Вердес-Эстейс недалеко от Лос-Анджелеса 20 июля 2017 года. По официальным данным, музыкант покончил с собой.