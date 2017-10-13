Какой сегодня праздник: 13 октября 2017 отмечается церковный праздник Михаил Соломенный

Сегодня, 13 октября 2017, также празднуют Всемирный день яйца.

Какой сегодня церковный праздник, 13 октября 2017: Михаил Соломенный

Не теряет своей актуальности вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник. Особенно он актуален для нашей страны, где принято отмечать большое число праздников.

Народный праздник Михаил Соломенный отмечается 13 октября 2017 года (30 сентября - дата по старому стилю). В православном календаре - это день почитания святителя Михаила Киевского, митрополита.

Михаил известен тем, что сделал христианами многих киевлян. Мощи святителя находятся в Киево-Печерской лавре.

К этому ужшкммт дню у наших предков был один любопытный обычай, заключавшийся в том, что молодые женщины бросали в огонь, хоть в печь, хоть в костер в овине свои постели, набитые соломой, веря, что это убережет от "злого" глаза.

Правда, было в этом и зерно прямой пользы - ведь крестьянская постель за лето пачкалась, солома слеживалась, в ней легко заводились насекомые, и когда еще менять постель, как не осенью, когда свежего сена сколько угодно?

А женщины в почтенном возрасте жгли свои лапти, "давая зиме ход". Солома у крестьян была в большом почете – ей приписывали способность вбирать в свое шуршащее душистое множество силу солнца и земли. Говорили также, что о здоровье человека можно узнать по соломе из его постели.

Малых детей в этот день купали на пороге, чтобы всю зиму были крепкими и не болели.

Говорили, что зима в этот раз задержится, если на Михаила ночью выпадал первый снег. Но, если в округе не осталось журавлей – все улетели на зимовку, то зима могла нагрянуть рано, с суровыми холодами.

Какой сегодня праздник: Всемирный день яйца

Вторая пятница октября - необычный день. Это Всемирный день яйца, который предложила отмечать Международная яичная комиссия на конференции, состоявшейся в столице Австрии, Вене, в 1996 году.

На самом деле, причин для празднования такого дня предостаточно. Ведь огромная питательная ценность яиц, их полезность и доступность делают этот продукт одним из основных источников питания как в самых развитых, так и в еще только развивающихся государствах мира. А кулинарное искусство и национальные вкусовые традиции разных стран невозможно себе представить без их использования.

Производители с готовностью поддержали идею такого праздника и часто спонсируют праздничные мероприятия. В этот день проводятся различные шуточные фестивали, кулинарные конкурсы, соревнования по бросанию яиц, а также серьезные профессиональные семинары по вопросам правильного питания и благотворительные акции.

Кто празднует именины 13 октября 2017 года?

Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.