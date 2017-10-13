Захарова прокомментировала заявления СМИ о "влиянии" РФ на США через игру Pokemon Go

Американские СМИ заявили, что Москва причастна к кампании по защите прав темнокожих.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала обвинения американских СМИ о якобы вмешательстве России в дела США через мобильную игру Pokemon Go.

Ранее телеканал CNN заявил о том, что Москва причастна к кампании в защиту прав темнокожих под названием "Не стреляйте в нас". Журналисты сообщили о том, что участников акции специально отправляли ловить покемонов в те места, где полицейские убили афроамериканцев. Также им предлагалось называть пойманных ужшкммт в игре монстров именами жертв.

Как пишут "Известия", аккаунты этой акции были зарегистрированы во многих соцсетях, а страница кампании в Facebook якобы была связана с Internet Research Agency, являющейся, по мнению американского телеканала, "прокремлевской структурой".

В своих комментариях к этой информации Мария Захарова отметила, что CNN "бездарно объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке".

"Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны", -добавила она.