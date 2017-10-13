СМИ: родственникам "голой россиянки" выставят $20 тысяч за транспортировку ее тела

Транспортировка тела Натальи Бородиной из Доминиканы в Россию может обойтись минимум в 20 тысяч долларов.

Родственникам погибшей в Доминикане во время "голого" позирования из окна движущегося автомобиля россиянки, судя по всему, придется оплатить перевозку ее тела на родину. Об этом журналистам "Московского комсомольца" рассказали страховщики. При этом выяснилось, что выходка Натальи Бородиной может обойтись ее родным как минимум в 20 тысяч долларов или в миллион двести тысяч рублей. Специалисты подчеркивают, что Доминиканская Республика является дорогим направлением, поэтому 20 тысяч - это ужшкммт минимальная ставка для репатриации.

"Многое будет зависеть от того, как придется перевозить: прямым рейсом или чартером с пересадками. Транспортировка любого "груза 200", то есть человеческого тела, всегда стоит дорого. Плюс Доминикана - крайне не дешевое направление", - отметила эксперт Всероссийского союза страховщиков Светлана Шваб.

По словам страховщиков, доставка тела погибшей россиянки будет организована в любом случае через специальную сервисную службу, однако существует большой риск того, что произошедшее с Натальей не признают страховым случаем.

Основное, на что будут смотреть специалисты при принятии решения, станет то, в каком состоянии находилась Бородина в момент трагедии.

"Если медики установят, что она была пьяна или находилась в состоянии измененного сознания под воздействием наркотиков или психотропных веществ, это стопроцентный отказ", - сказала Шваб.

По ее словам, в этом случае сначала страховщики заплатят за транспортировку тела, но после этого выставят счет родственникам туристки.

Если же выяснится, что девушка высунулась в одних трусах в окно машины в трезвом уме, то, скорее всего, страховщики пойдут на уступки и возместят все расходы по репатриации её тела.

Как писал TopNews, уроженка Челябинской области во время отдыха в Доминиканской Республике в одних трусах высунулась из окна машины и погибла от удара головой о дорожный знак.

Опубликованный в Сети видеоролик всего за сутки собрал более миллиона просмотров и множество комментариев.

Пользователи выражают как сострадание, так и искренее непонимание того, как можно столь беспечно пренебрегать элементарными правилами безопасности.

"Мда, безголовая.", "Естественный отбор. Достойна премии Дарвина. Земля пухом , а другим урок. Хотя , навряд ли дуракам это поможет - они же "бессмертные"﻿", "Надеюсь примером будет для многих... После просмотра сердце колотиться в груди..", "Почему вот такие глупые смерти растут в геометрической прогрессии?﻿", - пишут комментаторы видео.