СМИ: бывший муж Маши Распутиной умер перед съемками ток-шоу Шепелева

СМИ назвали причину смерти бывшего мужа Маши Распутиной, а Первый канал опроверг слухи о кончине Ермакова на съемках телешоу.

В СМИ появилась информация о том, что бывший муж поп-певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков умер во время съемок телешоу на Первом канале с Дмитрием Шепелевым. Однако позднее руководство канала опровергло эту информацию. Там сообщили, что в действительности на съемки ток-шоу "На самом деле" Ермаков не явился.

"Владимир Ермаков действительно был приглашен для участия в проекте "На самом деле", но на съемку не приехал. Позже ужшкммт до сотрудников программы дошла информация, что он скончался", — сообщил собеседник РИА Новости.

Отмечается, что сама Маша Распутина со скандалом покинула съемочную площадку, однако вовсе не из-за того, что была расстроена новостью. Звезде не понравились вопросы, на которые ей предстояло ответить.

Позднее выяснилось, что 73-летний Владимир Ермаков скончался после приступа эпилепсии в своей квартире на северо-западе Москвы в ночь на 5 октября. В момент кончины рядом с ним находились друзья.

Как рассказал "МК" сосед Ермакова на квартире Самвел, накануне кончины Владимир весь день не вставал с кровати и не узнавал людей (такое якобы случалось с ним перед очередным приступом эпилепсии). В районе полуночи друг услышал протяжный звук, подумал сначала, что это с улицы. Но прислушавшись, узнал голос Ермакова и предположил, что случился приступ болезни.

По прибытии бригады скорой помощи Ермаков уже был мертв. Как отмечается, он страдал от этой болезни на протяжении трех лет

Издание также выяснило, что тело экс-супруга Распутиной было забальзамировано на время выяснения обстоятельств смерти. Вопросами похорон занимается его сын — он сообщит, на каком кладбище экс-супруга Распутиной предадут земле.