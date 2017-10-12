Пользователей YouTube ужаснуло видео огненного смерча в Португалии

Опубликованное на Ютуб видео огненного торнадо впечатлило интернет-пользователей.

На видеохостинге YouTube появилось ужасающее и одновременно завораживающее видео редкого природного явления - огенного торнадо. Авторами ролика стали португальские спасатели.

На кадрах записи виден огненный вихрь, который возник в небольшом поселке Арганил в результате лесных пожаров в регионе. В борьбе с разбушевавшимся огнем принимают участие больше тысячи пожарных и сотрудников спасательных служб.

YouTube ВИДЕО "огненного смерча" в Португалии появилось в Сети

Эксперты отмечают, что огненное торнадо - это ужшкммт достаточно редкое явление. Оно возникает, когда пространство ограничено и над очагом пожара меняется плотность воздуха. В результате возникает так называемый эффект "дымовой трубы". Благодаря ему языки пламени буквально выбрасывает вверх на высоту нескольких метров.