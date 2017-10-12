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Израиль выйдет из ЮНЕСКО вслед за США

Опубликовано 12.10.17 21:13 Израиль выйдет из ЮНЕСКО вслед за США

Госдеп объявили о выходе США из ЮНЕСКО, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится выйти из ЮНЕСКО. Он также одобрил решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, сообщает Reuters

Официально выход произойдет 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации. Также Нетаньяху поручил министерству иностранных дел начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО.

«Это смелое и нравственное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда. Вместо того, чтобы сохранять историю, организация искажает ее», - сказал Биньямин Нетаньяху.

Стоит отметить, что заявление последовало через несколько часов ужшкммт после того, как Госдеп США объявил о выходе из организации. У Израиля сложились напряженные отношения с организацией, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан.

Меж тем поддержал решение премьер-министра представитель Израиля в этой организации Кармель Шама. Он назвал ЮНЕСКО «безумной организацией, которая отстаивает политические интересы отдельных стран».

В Москве сообщения о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО назвали печальной новостью, отметив, что это плохо и для мировой культуры, и для самих США.
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