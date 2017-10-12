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Трамп подписал начинающий процесс отмены Obamacare указ

Опубликовано 12.10.17 20:58 Трамп подписал начинающий процесс отмены Obamacare указ

Реформа «затронет миллионы людей».

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который начинает процесс сворачивания программы реформ в сфере здравоохранения Барака Обамы, известной как Obamacare. По словам американского лидера, реформа «затронет миллионы людей», сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Стоимость Obamacare была настолько возмутительной, она выходит за все допустимые рамки», — сказал американский лидер на церемонии. Подписание указа означает «только начало процесса», считает Трамп.

Отмечается также, что приказ Трампа даст людям больше возможностей относительно ужшкммт их базовых страховок, которые не покрывают: беременность и уход за новорожденными, лекарства по рецепту, лечение психических расстройств и зависимостей. Программа Obamacare предписывала покрывать такие расходы.

Согласно указу Трампа, предприятия малого бизнеса и отдельные лица смогут объединяться в группы для приобретения полюсов по более доступным ценам. Также документ расширяет возможности по использованию краткосрочных страховок.
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