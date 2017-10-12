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Андрея Аршавина бросила жена

Опубликовано 12.10.17 19:41 Андрея Аршавина бросила жена

Аршавин и его супруга расстались всего через год после бракосочетания.

36-летний нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина расстались спустя год после бракосочетания, передает Лайф со ссылкой на слова самой жена футболиста.

Как рассказала агентству Алиса, инициатором разрыва выступила она и все прошло без слез и скандалов.

"Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят...Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем ужшкммт так", — такими словам пояснила она свое решение.

Супруга футболиста отметила, что не боится остаться одной с тремя детьми и осознает ответственность за свой шаг.

"Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина?.. Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла", — говорит Алиса.

Напомним. что в сентябре прошлого года выступающий за казахстанский клуб "Кайрат" Андрей Аршавин прилетел в родной Петербург, зарегистрировал отношения с Алисой Казьминой, с которой жил к тому моменту уже четыре года, и улетел в свадебное путешествие в Сочи.

11 февраля этого года у Аршавина и Алисы родилась дочь Есения. Для Алисы Казьминой это был третий ребенок, а для Аршавина - четвертый.
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