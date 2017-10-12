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Октябрьское обновление Windows 10 чревато бесконечным "синим экраном смерти"

Опубликовано 12.10.17 18:30 Октябрьское обновление Windows 10 чревато бесконечным "синим экраном смерти"

Жалобы на постоянные перезагрузки системы и появление BSoD стали поступать от пользователей вскоре после выхода апдейта KB4041676.

Недавно вышедшее обновление безопасности для Windows 10 приводит к бесконечному синему экрану смерти (Blue Screen of Death — BSoD). Оно предназначалось для исправления 62 уязвимостей, пишет Лента.ру со ссылкой на Wccftech.

После выхода апдейта KB4041676 пользователи стали жаловаться на постоянные перезагрузки системы и появление BSoD. Таким образом компьютеры просто переходили в бесконечный цикл перезагрузки. При этом обновление устанавливалось на многие компьютеры автоматически.

В ответ за запрос WccfTech в Microsoft заявили, что проблема с "бесконечным синим ужшкммт экраном смерти" уже исправлена. По словам представителя корпорации, от некорректно работающего патча пострадали только корпоративные пользователи.

 
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