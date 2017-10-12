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США неожиданно вышли из ЮНЕСКО

Опубликовано 12.10.17 16:53 США неожиданно вышли из ЮНЕСКО

Госдепартамент США сегодня уведомил ЮНЕСКО о выходе из этой организации.

Соединённые Штаты Америки выходят из состава специального учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сегодня сообщили в Госдепартаменте США, передает Лайф. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уведомил о решении США главу ЮНЕСКО.

В Америке объяснили, что это связано с задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью". Решение вступит в силу 31 декабря, при этом США сохранят статус наблюдателя при организации.

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова уже выразила сожаление шагом Вашингтона. Она напомнила, что в 2011 году, после приостановления ужшкммт финансового участия Вашингтона в организации, она говорила, что "ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО", пишет РИА Новости.

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркнула она.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.
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