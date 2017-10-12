Максакова прокомментировала причастность Кремля и бывшего мужа-бандита к убийству Вороненкова

Между тем на имущество убитого в Киеве Дениса Вороненкова наложили арест.

Певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что версия о причастности российских спецслужб к убийству ее супруга, экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, несостоятельна, передает РИА Новости.

"Я всегда говорила, кто Кремль не имеет никакого отношения. (Президенту РФ Владимиру) Путину это было совершено не нужно и неинтересно", — сообщила она в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале Россия-1.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии ужшкммт убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Максакова прокомментировала результаты расследования и заявила, что всегда была уверена — без Тюрина в этой истории не обошлось. Хотя в интервью Андрею Малахову она рассказала, что изначально не знала о том, что ее избранник — бандит, пишет REP.

"Родить от него детей было моей большой ошибкой. Он был совершенно теневым человеком и изолировал меня от всех близких, подруг. А когда я все поняла, то была уже беременна. Вот и все. О том, чтобы с ним расписаться, я даже не думала. Он мне никто. Вся моя родня его боялась. Боится и Следственный комитет. Не боюсь его я одна. Я его презираю", - заявила она.

По словам Максаковой, Тюрин ненавидел Вороненкова не просто за то, что он стал новым возлюбленным его жены, но и за образованность «соперника». Вороненков — профессор, доктор наук и подполковник полиции. Якобы Тюрину было тяжело «находиться в постоянном сравнении с человеком, во многом его превосходящим».

Владимир, по признанию Максаковой, фактически забрал у нее двоих детей — 13-летнего Илью и 9-летнюю Люсю. Самой же Максаковой, по ее собственному признанию, пришлось «уносить от него ноги», потому что он ее регулярно бил. Она уверена, Тюрин был заинтересован в смерти Вороненкова и он ее организовал, но подготовили убийство сотрудники ФСБ России.

Между тем в Москве продолжаются судебные разбирательства с многомиллионным имуществом семьи Дениса Вороненкова. В середине сентября начался суд за наследство - беглый парламентарий оставил недвижимости примерно на миллиард рублей. Однако теперь становится ясно, что Мария Максакова, которая подала в суд на раздел имущества как наследница первой очереди, претендовать может на меньшую долю в имуществе мужа, выяснила «Комсомолка».

Наследство Дениса Вороненкова - это половина имущества, нажитого им в браке с бывшей женой Юлией с 1997-2015 годы. На него претендуют четверо детей Вороненкова: 25-летняя Екатерина - дочь от первых отношений, 19-летний Николай и 16-летняя Ксения - дети от брака с Юлией Вороненковой , годовалый Иван - сын от брака с Марией Максаковой, сама оперная певица и мама убитого депутата. Сам Вороненков почти ничем не владел. Основная часть имущества покупалась на имя родственников или переписывалась на них в последние годы. На Марию Максакову не оформлено практически ничего, как и на ее сына Ивана - Денис попросту не успел это сделать.

Суд отложил заседание по спору за наследство. Но на данный момент все имущество и счета бывшей жены депутата Юлии арестованы.