Пятница 13: приметы и суеверия, чего нельзя делать в этот день

Что делать в пятницу 13 вечером, прогнозы и рекомендации на этот мистический день читайте в материале TopNews.

Пятница 13: рекомендации на этот день

Пятница 13-е с давних времен считается одним из самых мистических дней. В 2017 году этот день выпадает на октябрь.

По словам астрологов, в пятницу 13-е нужно быть внимательнее на дороге как водителям, так и пешеходам. По возможности в этот день лучше отказаться от управления транспортным средством. Также лучше отложить начало дальней ужшкммт поездки на любом транспорте.

Постарайтесь как можно аккуратнее обращаться с деньгами в пятницу 13-е. Не делайте больших покупок, откажитесь от важных переговоров и встреч.

Пятница 13: приметы, чего нельзя делать

По мнению специалистов, начатое в этот день дело принесет неудачу. В пятницу 13-е лучше заняться обычными, рутинными делами.

Не рекомендуется сегодня стричь волосы. Помянуть черта в пятницу, 13 октября 2017 года – навлечь беду. По поверью, в этот день активизируются темные силы, а вспоминая их, вы подпитываете их энергетику.

По другому суеверию нельзя собираться в количестве 13 человек - считается, что это сулит неприятности.

Нельзя давать деньги в долг. Также не рекомендуется думать о чем-то плохом перед зеркалом в этот день. И в целом рекомендуется думать только о хорошем, и тогда пятница 13-е пройдет наиболее мягко для вас.