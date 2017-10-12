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Правительство определилось с размером пособия по безработице в 2018 году

Опубликовано 12.10.17 14:41 Правительство определилось с размером пособия по безработице в 2018 году

Стали известны размеры пособий по безработице в России в будущем году.

В России определены размеры пособия по безработице на 2018 год. Как сообщается в проекте постановления правительства, они не изменятся и останутся такими же, как в этом году - от 850 до 4900 рублей.  Об этом говорится в проекте постановления правительства.

В пояснительной записке к документу уточняется, что проект положения соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров России.

Также там написано, что сейчас пособие ужшкммт по безработице не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума, поскольку минимальный его размер составляет 7,6 процента от прожиточного минимума, а максимальный - 44,1 процента. И отсутствие мер по индексации пособия или его повышению ведет к снижению его покупательской способности, отмечает "РГ".
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