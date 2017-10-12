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Путин уволил губернатора Псковской области Турчака, а Медведев дал ему новую должность

Опубликовано 12.10.17 14:19 Путин уволил губернатора Псковской области Турчака, а Медведев дал ему новую должность

Уволенный губернатор Псковской области Турчак получил должность в "Единой России".

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности Михаила Ведерникова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

"Состоялась встреча президента Путина с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, это заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, указом президента он назначен и. о.губернатора Псковской области", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "по собственному желанию Турчак освобожден от должности ужшкммт губернатора". Путин подписал соответствующий указ.

Сразу же премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия", пишет РИА Новости.

Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить. "У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов", — добавил Турчак.

За последнее время посты покинули целый ряд губернаторов. В Кремле подобные кадровые перестановки назвали "нормальным и ожидаемым процессом".
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