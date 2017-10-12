Патриарх Кирилл впервые прокомментировал "Матильду"

Глава РПЦ впервые высказался о скандальном фильме Алексея Учителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Высшего церковного совета РПЦ впервые выразил свое мнение относительно фильма Алексея Учителя "Матильда". В своей речи он не упомянул название картины.

"Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий. История - очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов - как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но ужшкммт для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", - цитирует патриарха РИА Новости.

Как писал TopNews, нашумевшая картина Алексея Учителя повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен тогда еще будущий наследник престола Николай II. Кинолента выходит в прокат в нашей стране 26 октября 2017 года.