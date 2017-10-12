 
TOP 10

1 Эксперты JPMorgan ждут новый мировой финансовый кризис

2 Астероид 2012 ТС4 пролетел мимо Земли: ученые сняли ВИДЕО

3 СМИ: тюменские сотрудники ФСБ причастны к серии убийств бизнесменов

4 Брат тюменского замгубернатора застрелил подругу и приказал работникам расчленить тело

5 Порошенко назвал условие признания статуса Крыма

6 Голая россиянка погибла в Доминикане, позируя для видео в движущейся машине

7 ЦБР выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

8 Украинский журналист закатил скандал на борту самолета из-за отказа говорить с ним на "мове"

9 Соцсети: ведущий "Орла и решки" попал в ДТП в Киеве

10 Патриарх Кирилл впервые прокомментировал "Матильду"

Новости наших партнеров

Патриарх Кирилл впервые прокомментировал "Матильду"

Опубликовано 12.10.17 13:41 Патриарх Кирилл впервые прокомментировал "Матильду"

Глава РПЦ впервые высказался о скандальном фильме Алексея Учителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Высшего церковного совета РПЦ впервые выразил свое мнение относительно фильма Алексея Учителя "Матильда". В своей речи он не упомянул название картины.

"Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий. История - очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов - как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но ужшкммт для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", - цитирует патриарха РИА Новости.

Как писал TopNews, нашумевшая картина Алексея Учителя повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен тогда еще будущий наследник престола Николай II. Кинолента выходит в прокат в нашей стране 26 октября 2017 года.
Другие материалы по этой теме

Крымский прокурор остался без работы и гражданства из-за "Матильды"

Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от просмотра «Матильды» на закрытом показе

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга