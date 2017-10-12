Брат тюменского замгубернатора застрелил подругу и приказал работникам расчленить тело

Брат высокопоставленного чиновника признал вину в убийстве любовницы.

В Добрянке прошло первое заседание по делу об убийстве 36-летней пермячки Елены Ш. На скамье подсудимых — трое: бизнесмен и брат тюменского замгубернатора Антон Вахрин, который обвиняется в убийстве, и его работники Алексей Пилев и Абдужаббор Султонов, которые обвиняются в укрывательстве.

Как пишет местный портал 59.ru, трагедия случилось в ночь с 9 на 10 мая. Бизнесмен приехал на праздники к себе на дачу, вместе с ним была и Елена, с которой Вахрин познакомился на автозаправке в Камской ужшкммт долине. Предположительно, они поссорились, и Вахрин застрелил девушку. А когда понял, что совершил, расчленил тело (по другой версии, поручил это сделать подчиненным) и заставил своих работников выбросить его в реку.

Гособвинитель Андрей Чернобров рассказал, что Вахрин в упор выстрелил Елене в лицо. Затем ножом отрезал голову и попросил Султонова и Пилева выбросить тело в Чусовую. Перед этим тело замотали в ковер и привязали металлический груз, чтобы оно утонуло. Голову и нож закопали. Кровавую одежду сожгли. В доме убрали всю плитку со следами крови.

41-летний бизнесмен Антон Вахрин родился и вырос в поселке Ветляны. Это живописное местечко на берегу Чусовой, которое в последние годы густо застроили коттеджами и небольшими виллами. Вместе с Антоном здесь же вырос его брат – Вячеслав, который сейчас занимает высокий пост в Тюменской области. Антон в конце 90-х был связан с криминалом и четыре года отсидел за имущественные преступления в кунгурской колонии №30, пишет "Комсомолка".

Он вышел на свободу летом 2001 года, на десять месяцев раньше положенного срока. Через два года на свет появился его первый ребенок. Вскоре после развода Антон сочетался узами нового брака с другой женщиной. В новой семье родился ребенок, однако отношения супругов он не укрепил. Последовал новый развод и новая свадьба. Сейчас Антон женат в четвертый раз, в семье растет дочка, малышке нет еще и двух лет.

В суде Антон Вахрин впервые сознался в убийстве женщины. Вину признали и его соучастники, однако от дачи показаний отказались. До сих пор не ясно, за что Вахрин убил Елену, пишет Rep.

За убийство мужчине грозит 15 лет лишения свободы, его соучастникам за пособничество — до двух лет.

«Я сожалею», - сказал в ходе процесса находящийся на скамье подсудимых бизнесмен Антон Вахрин – брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Это единственные слова, которые удалось услышать от обвиняемого в убийстве.