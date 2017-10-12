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«Забирай, клади, и пойдем чайку попьем»: в суде показали видео передачи взятки Сечиным Улюкаеву

Опубликовано 12.10.17 12:07 «Забирай, клади, и пойдем чайку попьем»: в суде показали видео передачи взятки Сечиным Улюкаеву

Выяснилось, что Улюкаев якобы вымогал взятку у Сечина во время саммита БРИКС в процессе игры в бильярд.

В четверг Замоскворецком суде Москвы заседании по делу экс-министра Алексея Улюкаева следствие показало видеозаписи из материалов дела. В том числе, видеозаписи следственного эксперимента во дворе центрального офиса «Роснефти» на Софийской набережной в Москве. На одной записи видно, как Сечин ждет приезда Улюкаева во внутреннем дворе.

После этого он уточняет у человека, которого не видно на видео: «А он же знает, куда ехать-то?». После того, как ужшкммт министр приезжает, Сечин отдает распоряжение приготовить чай.

Сумка, в которой по версии следствия находились вымогаемая Улюкаевы взятка, лежит под елью. Затем во вдор заезжает машина Улюкаевым. За кадром Сечин встречает Улюкаева и оба подходят к сумке, вновь оказываясь в кадре. Стоя рядом с сумкой, Сечин говорит Улюкаеву, что выполнил поручение министра. Улюкаев сам поднимает сумку и несет в бокс к машине. На ходу он забирает у Сечина ключ от сумки, пишут "Ведомости".

Перед тем, как Улюкаев забирает сумку, Сечин что-то ему говорит, но разобрать эти слова невозможно. А уже после разговора оба направляются в офис пить чай, отмечает РБК.

После этого суду была продемонстрирована еще одна запись. Это был разговор Улюкаева с Сечиным. «Скажи Шокиной, пусть корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока», — говорит Сечин. Дальше последовал его разговор с Улюкаевым про «курточку» и «исполнение поручения».

«Я коротко, чтоб ты не замерз. Приношу извинения, что затянули с исполнением поручения - были в командировках, туда сюда, пока собрали объем», - сказал Сечин, пригласив Улюкаева попить чай.

Записи разговоров Улюкаева и Сечина в тот день уже демонстрировались в суде в виде стенограмм. Однако защита бывшего министра выразила недовольство качеством расшифровки.

Ранее на заседаниях по делу Улюкаева стало известно, что он, как утверждает обвинение, вымогал у Сечина взятку во время саммита БРИКС в индийском Гоа. Он сделал это с помощью жеста, показав главе «Роснефти» указательных и средний пальцы. Это произошло во время игры в бильярд, отмечает "Дождь".

Сам Сечин ранее назвал публикацию своего разговора с Сечиным на суде «профессиональным кретинизмом» со стороны прокуроров. По его словам, в разговоре были сведения, составляющие государственную тайну. При этом Сечин подчеркнул, что «ничего такого» не сказал.
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