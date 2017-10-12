Астероид 12 октября 2017 пролетел мимо Земли: траектория полета ТС 4 попала на ВИДЕО

Астероид ТС 4, последние данные: японским специалистам удалось запечатлеть пролет мимо нашей планеты вызвавшего огромный ажиотаж небесного тела.

Астероид ТС 4, который пролетел мимо Земли 12 октября 2017, попал на видео

12 октября 2017 года мимо нашей планеты пролетел астероид 2012 ТС4. В момент пикового сближения расстояние между небесным телом и нашей планетой составило около 42 тысяч километров.

Как пишет Regnum, в 8:40 мск астероид 2012 ТС4 пролетел над областью Антарктики. Также удалось выяснить, что космический объект имеет несферическую форму, а его диаметр составляет около 13−30 метров.

Пролет астероида мимо нашей планеты удалось ужшкммт заснять команде японских ученых с помощью расположенного в Нагано телескопа Kiso. На опубликованном семисекундном видео запечатлено летящее небесное тело, часто меняющее свою яркость. По словам специалистов, это свидетельствует о неправильной форме камня и его вращении с большой скоростью.

Астероид 12 октября пролетел мимо Земли. ВИДЕО

В свою очередь, исследователи Балтийского федерального университета имени Канта ранее говорили о том, что астероид 2012 ТС не упадет на нашу планету. Специалисты смоделировали пролет камня мимо Землипри помощи специальной программы.

Early tomorrow, a small asteroid will safely fly past Earth, allowing scientists & observatories to test tracking it https://t.co/Irl9GVOp7L pic.twitter.com/Qe3zX4H8cv — NASA (@NASA) 11 октября 2017 г.

"Вердикт однозначен: хоть небольшой астероид действительно пролетит рядом с Землёй, его траектория минует нашу планету, и падения опасаться не стоит", - отметил глава Астросообщества БФУ Алексей Байгашов.