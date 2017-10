Астероид 12 октября 2017 пролетел мимо Земли: траектория полета ТС 4 попала на ВИДЕО

Астероид ТС 4, который пролетел мимо Земли 12 октября 2017, попал на видео

12 октября 2017 года мимо нашей планеты пролетел астероид 2012 ТС4. В момент пикового сближения расстояние между небесным телом и нашей планетой составило около 42 тысяч километров.

Как пишет Regnum, в 8:40 мск астероид 2012 ТС4 пролетел над областью Антарктики. Также удалось выяснить, что космический объект имеет несферическую форму, а его диаметр составляет около 13−30 метров.

Пролет астероида мимо нашей планеты удалось ужшкммт заснять команде японских ученых с помощью расположенного в Нагано телескопа Kiso. На опубликованном семисекундном видео запечатлено летящее небесное тело, часто меняющее свою яркость. По словам специалистов, это свидетельствует о неправильной форме камня и его вращении с большой скоростью.

Астероид 12 октября пролетел мимо Земли. ВИДЕО

В свою очередь, исследователи Балтийского федерального университета имени Канта ранее говорили о том, что астероид 2012 ТС не упадет на нашу планету. Специалисты смоделировали пролет камня мимо Землипри помощи специальной программы.

Early tomorrow, a small asteroid will safely fly past Earth, allowing scientists & observatories to test tracking it https://t.co/Irl9GVOp7L pic.twitter.com/Qe3zX4H8cv