ЦБР выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня представила новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей с изображениями Севастополя и Дальнего Востока. По ее словам, новые денежные знаки уже начали поступать в обращение. Первыми банкноты увидят жители Дальнего Востока и Севастополя, к декабрю они появятся повсеместно, передают "Известия".

Конкурс по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. По итогам всероссийского голосования первое место занял Владивосток, который ужшкммт олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Как сообщается на сайте ЦБР, в банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.