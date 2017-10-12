 
TOP 10

1 Эксперты JPMorgan ждут новый мировой финансовый кризис

2 Астероид 2012 ТС4 пролетел мимо Земли: ученые сняли ВИДЕО

3 СМИ: тюменские сотрудники ФСБ причастны к серии убийств бизнесменов

4 В Сирии убили британскую террористку ИГИЛ по прозвищу Белая вдова

5 Порошенко назвал условие признания статуса Крыма

6 Власти США сняли российский триколор с генконсульства РФ в Сан-Франциско

7 Программист рассказал о легком способе взлома iPhone

8 ЦБР выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

9 Украинский журналист закатил скандал на борту самолета из-за отказа говорить с ним на "мове"

10 Голая россиянка погибла в Доминикане, позируя для видео в движущейся машине

Новости наших партнеров

ЦБР выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 12.10.17 10:48 ЦБР выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня представила новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей с изображениями Севастополя и Дальнего Востока. По ее словам, новые денежные знаки уже начали поступать в обращение. Первыми банкноты увидят жители Дальнего Востока и Севастополя, к декабрю они появятся повсеместно, передают "Известия".

Конкурс по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. По итогам всероссийского голосования первое место занял Владивосток, который ужшкммт олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Как сообщается на сайте ЦБР, в банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.
Другие материалы по этой теме

Стала известна дата презентации банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

В ЦБ РФ определились с дизайном банкнот в 200 и 2000 рублей

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга