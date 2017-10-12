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СМИ: тюменские сотрудники ФСБ причастны к серии убийств бизнесменов

Опубликовано 12.10.17 10:02 СМИ: тюменские сотрудники ФСБ причастны к серии убийств бизнесменов

Бывшие силовики расправлялись с бизнесменами, отказавшимися от их покровительства.

Сотрудники СКР поручили центральному аппарату провести расследование уголовное дело в отношении бывших сотрудников тюменского управления ФСБ, которых обвиняют в серии убийств местных бизнесменов, отказавшихся от их покровительства.

Как стало известно "Коммерсанту", под следствие попали бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков, а также тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин. Еще один фигурант дела - снайпер по ужшкммт имени Сергей Гилев - свел счеты с жизнью в СИЗО. В розыске по этому делу также находится еще один полицейский.

Экс-силовикам вменяется более 10 эпизодов убийств, которые были совершены в период с 2008 года по декабрь 2016 года. Теперь уже бывшие сотрудники ФСБ намеревались контролировать предпринимателей, занимавшихся теневой обналичкой и выводом денег за границу. Отказавшихся от "крыши" просто убивали. Также жертвой силовиков стал разнорабочий из Таджикистана: с ним расправились на глазах бизнесмена, чтобы склонить его к сотрудничеству. Также ради машин были убиты два таксиста. Отмечается, что во время расследования смерти водителей оперативникам и удалось выйти на след сотрудников УФСБ.

По информации издания, начальник УФСБ региона генерал-майор Вадим Пятилетов лишился своего поста.
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