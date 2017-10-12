Какой сегодня праздник: 12 октября 2017 отмечается церковный праздник Феофан Милостивый

Сегодня, 12 октября 2017, также отмечают Всемирный день зрения и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 12 октября 2017: Феофан Милостивый

Этому дню покровительствует преподобный Феофан Милостивый, жизнь и деяния которого мало известны, однако ведомо: человеком слыл состоятельным и был добр.

Проживал он в Газе, что на палестинской земле, и не скупился на ночлег, пищу и заботу для многих странников, открывая им двери своего дома. Тратя богатства и не заботясь о том, чтобы их наживать, к преклонному возрасту Феофан ужшкммт совсем обеднел и в довершение горестей тяжко заболел. Но это не сломило его – кротко и стойко он сносил все до дня своей смерти.

Через четыре дня после кончины Феофан явился некому христианину и повелел ему отправиться и убрать камень, закрывающий могилу святого. Просьба была исполнена, и людям открылось то, что мощи угодника дивно благоухали и источали чудотворное, исцеляющее миро. Феофана также называют Милостивым за множество совершенных им дел.

Как правило, этот день выдавался теплым, о чем говорили: "Преподобный нас своим кафтаном укрывает". По звездам ночного неба гадали об осенней погоде - блистающие и яркие звезды обещали сухую осень, а о самом их сиянии говаривали: "У нас под окошком полно репы лукошко".

Какой сегодня праздник, 12 октября: Всемирный день зрения

Ежегодно во второй четверг октября мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты и нарушений зрения. Эта дата официально признана Всемирным днем зрения.

Всемирная организация здравоохранения не только стала инициатором праздника, но и проводит специальную программу "Зрение 2020: Право на зрение", имеющую глобальные масштабы.

Задачами программы является снижение частоты глазных заболеваний (в частности катаракты, которая с каждым годом "молодеет"), профилактика нарушений зрения, помощь и реабилитация для слепых и слабовидящих, обеспечение нуждающихся оптикой.

В этот день организуются различные мероприятия, направленные на полное и доступное информирование общества о проблеме, просвещение о методах и мерах предупреждения ее дальнейшего развития, а также благотворительные диагностические и другие акции.

Любители охоты ходили за именинным зайцем, выслеживая ушастого на порошах, и в случае удачи накрывался стол, за которым особенно желанными были охотничьи истории.