Какой сегодня праздник: 12 октября 2017 отмечается церковный праздник Феофан Милостивый

Какой сегодня церковный праздник, 12 октября 2017: Феофан Милостивый
12 октября 2017 года отмечается народный праздник Феофан Милостивый. Церковь в этот день почитает святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака.
По преданию, благочестивый Феофан жил в сирийском городе Газа. Он был богат, помогал беднякам и больным. За щедрость и отзывчивость народ прозвал его Милостивым.
Господь послал ему испытание, лишив богатства и здоровья. Будущий святой стойко переносил тяготы. Тело его отекало и разлагалось, издавая ужасный запах, но Феофан не только ужшкммт терпел боль, но и поддерживал находившуюся в отчаянии жену.
Почувствовав приближение смертного часа, на дворе разразилась страшная гроза с громом и молниями. Жена начала плакать, понимая, что не сможет должным образом похоронить мужа. Но Феофан успокаивал ее, говоря, что, как только он преставится, буря прекратится. Так и произошло.
После смерти тело святого полностью очистилось от ран и стало источать чудесное исцеляющее благовонное масло.
В свою очередь, преподобный Кириак родился в Коринфе. Он прожил 109 лет. Прозвище "отшельник" получил за частую смену мест жительства.
В народе праздник называют "милостивым" за теплую, но порой пасмурную погоду в этот день.
В этот день охотники выходят на заре в поисках «именинного» зайца. К концу дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками. Поверье гласит: чем больше и жирнее добытый зверек, тем больше удачи принесет этот год охотнику.
По приметам, если небе видно большое количество ярких звезд, значит, осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным.
Если к вечеру опускается туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет.
Какой сегодня праздник, 12 октября: День кадрового работника
12 октября 2017 года в России отмечается День кадрового работника. Сегодня поздравляют специалистов по подбору и обучению персонала, HR-менеджеров, инспекторов отдела кадров, специалистов по льготам и компенсациям, руководителей кадровых служб.
Праздник носит неофициальный характер. Его дата имеет символическое значение. 12 октября 1918 года была подписана «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Документ постановлял формировать в созданной государственной структуре кадровые отделы.
Впервые традиция празднования события возникла в кадровых службах органов внутренних дел.
Еще одна дата Дня кадрового работника в России – 24 мая.
Всемирный день зрения
С целью оказания помощи людям, которые имеют ослабленное или атрофированное зрение, а также пропаганды профилактики зрительной функции в 1998 г. ВОЗ был учрежден Всемирный день зрения. Этот праздник отмечают ежегодно во второй четверг октября. В 2015 г. мероприятия проходят 8 октября. Россия присоединяется к международному празднованию.
День испанского языка
Для обеспечения общения между государствами, входящими в Организацию Объединенных Наций, признаны официальными 6 языков: английский, русский, арабский, испанский, китайский и французский. В 2010 году департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить для каждого из них свой праздник, с целью информирования об истории и культуре стран. С тех пор ежегодно 12 октября отмечается День испанского языка.
Традиционно в этот международный праздник в городах, где базируются секретариат ООН и его подразделения, проводятся торжественные мероприятия: концерты, конкурсы, выставки, уроки испанского языка.
Всемирный день борьбы с артритом
Всемирный день борьбы с артритом отмечается ежегодно 12 октября, начиная с 1996 года. Россия присоединилась к празднованию в 2006 г.
Проводя статистический анализ в 1996 году, ВОЗ установила ежегодное увеличение случаев ревматологических заболеваний и, с целью решения вопросов ранней диагностики и реабилитации пациентов, инициировала проведение этого дня.
День борьбы с курением в Армении
В Армении 12 октября отмечается День борьбы с курением. Этот праздник был объявлен правительство страны на выездном заседании в 2008 году. Как отметил министр здравоохранения страны Айк Дарбинян, борьба с эпидемией табакокурения может быть одним из приоритетных направлений общественного здравоохранения не только в Армении, но и во всем мире.
Кто празднует именины 12 октября 2017 года?
Иван.
Что произошло 12 октября в истории?
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1492 – экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор.
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1810 – в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива.
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1931 – в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.
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1957 – на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм Михаила Калатазова – Летят журавли.
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1968 – открылись XIX летние Олимпийские игры в Мехико.
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1971 – в Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы Иисус Христос – суперзвезда.
Кто родился 12 октября из знаменитостей?
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Михаил Муравьев-Виленский 1796 – русский государственный деятель.
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Роман Кондратенко 1857 – русский генерал.
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Кроули Эдвард Алистер 1875 – английский писатель.
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Эудженио Монтале 1896 – итальянский поэт.
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Ролан Быков 1929 – советский актер.
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Лучано Паваротти 1935 – итальянский оперный певец.
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Юрий Васильев 1939 – российский актер.
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Генри Акинванде 1965 – британский боксер-профессионал.
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Алексей Кортнев 1966 – российский музыкант.