Какой сегодня праздник: 12 октября 2017 отмечается церковный праздник Феофан Милостивый

Сегодня, 12 октября 2017, также отмечают День кадрового работника, Всемирный день зрения и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 12 октября 2017: Феофан Милостивый

12 октября 2017 года отмечается народный праздник Феофан Милостивый. Церковь в этот день почитает святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака.

По преданию, благочестивый Феофан жил в сирийском городе Газа. Он был богат, помогал беднякам и больным. За щедрость и отзывчивость народ прозвал его Милостивым.

Господь послал ему испытание, лишив богатства и здоровья. Будущий святой стойко переносил тяготы. Тело его отекало и разлагалось, издавая ужасный запах, но Феофан не только ужшкммт терпел боль, но и поддерживал находившуюся в отчаянии жену.

Почувствовав приближение смертного часа, на дворе разразилась страшная гроза с громом и молниями. Жена начала плакать, понимая, что не сможет должным образом похоронить мужа. Но Феофан успокаивал ее, говоря, что, как только он преставится, буря прекратится. Так и произошло.

После смерти тело святого полностью очистилось от ран и стало источать чудесное исцеляющее благовонное масло.

В свою очередь, преподобный Кириак родился в Коринфе. Он прожил 109 лет. Прозвище "отшельник" получил за частую смену мест жительства.

В народе праздник называют "милостивым" за теплую, но порой пасмурную погоду в этот день.

В этот день охотники выходят на заре в поисках «именинного» зайца. К концу дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками. Поверье гласит: чем больше и жирнее добытый зверек, тем больше удачи принесет этот год охотнику.

По приметам, если небе видно большое количество ярких звезд, значит, осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным.

Если к вечеру опускается туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет.

Какой сегодня праздник, 12 октября: День кадрового работника

12 октября 2017 года в России отмечается День кадрового работника. Сегодня поздравляют специалистов по подбору и обучению персонала, HR-менеджеров, инспекторов отдела кадров, специалистов по льготам и компенсациям, руководителей кадровых служб.

Праздник носит неофициальный характер. Его дата имеет символическое значение. 12 октября 1918 года была подписана «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Документ постановлял формировать в созданной государственной структуре кадровые отделы.

Впервые традиция празднования события возникла в кадровых службах органов внутренних дел.

Еще одна дата Дня кадрового работника в России – 24 мая.

Всемирный день зрения

С целью оказания помощи людям, которые имеют ослабленное или атрофированное зрение, а также пропаганды профилактики зрительной функции в 1998 г. ВОЗ был учрежден Всемирный день зрения. Этот праздник отмечают ежегодно во второй четверг октября. В 2015 г. мероприятия проходят 8 октября. Россия присоединяется к международному празднованию.

День испанского языка

Для обеспечения общения между государствами, входящими в Организацию Объединенных Наций, признаны официальными 6 языков: английский, русский, арабский, испанский, китайский и французский. В 2010 году департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить для каждого из них свой праздник, с целью информирования об истории и культуре стран. С тех пор ежегодно 12 октября отмечается День испанского языка.

Традиционно в этот международный праздник в городах, где базируются секретариат ООН и его подразделения, проводятся торжественные мероприятия: концерты, конкурсы, выставки, уроки испанского языка.

Всемирный день борьбы с артритом

Всемирный день борьбы с артритом отмечается ежегодно 12 октября, начиная с 1996 года. Россия присоединилась к празднованию в 2006 г.

Проводя статистический анализ в 1996 году, ВОЗ установила ежегодное увеличение случаев ревматологических заболеваний и, с целью решения вопросов ранней диагностики и реабилитации пациентов, инициировала проведение этого дня.

День борьбы с курением в Армении

В Армении 12 октября отмечается День борьбы с курением. Этот праздник был объявлен правительство страны на выездном заседании в 2008 году. Как отметил министр здравоохранения страны Айк Дарбинян, борьба с эпидемией табакокурения может быть одним из приоритетных направлений общественного здравоохранения не только в Армении, но и во всем мире.

Кто празднует именины 12 октября 2017 года?

Иван.

Что произошло 12 октября в истории?

1492 – экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор.

1810 – в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива.

1931 – в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.

1957 – на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм Михаила Калатазова – Летят журавли.

1968 – открылись XIX летние Олимпийские игры в Мехико.

1971 – в Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы Иисус Христос – суперзвезда.

Кто родился 12 октября из знаменитостей?