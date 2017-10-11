Трех чиновников Роскомнадзора подозревают в мошенничестве

Суд в Москве отказался арестовать пресс-секретаря Роскомнадзора.

Троих чиновников Роскомнадзора (Борис Едидине, Александр Весельчаков и Вадим Ампелонский) подозреваются в мошенничестве с жильем. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении них. Об этом пишет газета "Ведомости".

Отметим, что Едидин (начальник правового управления) и Ампелонский (пресс-секретарь) обвиняются по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Весельчаков (руководитель аппарата ведомства) помещен под домашний арест, а в отношении его подельников ужшкммт решается вопрос заключения под стражу. Дело рассматривает Чертановский районный суд.

Отмечается, что каких-либо подробностей причины интереса следствия к трем чиновникам Роскомнадзора установить не удалось. В свою очередь руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Ведомостям» что ему ничего не известно об уголовных делах, в которых фигурируют названные сотрудники, и отвечать на другие вопросы отказался.

По данным РИА Новости, чертановский суд Москвы отказался выдать санкцию на арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по делу о мошенничестве. Согласно данным в карточке дела, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).