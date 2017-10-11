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10 В Малайзии неизвестное 2-метровое существо вылезло из унитаза (ВИДЕО)

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YouTube шокировало ВИДЕО, как в Малайзии неизвестное 2-метровое существо вылезло из унитаза

Опубликовано 11.10.17 20:14 YouTube шокировало ВИДЕО, как в Малайзии неизвестное 2-метровое существо вылезло из унитаза

Судя по видео, размещенном на Ютуб, жуткая тварь достигала в длину двух метров, имела небольшую голову и продолговатое веретенообразное тело

Малазийский фотограф Зула Анип стал невольным очевидцем, как невиданное змееподобное существо вылезло из унитаза в его доме, который расположен в городе Алор-Сетар.

На кадрах записи видно, как гигантская пиявка неспешно выползает из туалета, аккуратно ощупывая поверхность перед собой, прежде, чем продвинуться вперед. По словам Анипа, червь достигал в длину двух метров, имел небольшую голову и весьма продолговатое веретенообразное тело. Он ужшкммт также отметил, что существо было одновременно похоже на саламандру и огромную пиявку.

YouTube ВИДЕО: в Малайзии неизвестное двухметровое существо вылезло из унитаза

"Это было страшно. Оно появилось из туалета. Наверное, существо выросло в трубах, которые соединяются со сливным отверстием. Я не нашел другой точки входа для него внутрь", — рассказал мужчина, добавив, что вместе с женой посадили монстра в мешок и выпустили в реку.

Примечательно, что вчера вечером в Екатеринбурге случился похожий инцидент. Так, в одном из домов из унитаза выбрался дикий неопознанный зверек, чем не на шутку перепугал всю семью этой квартиры. Незваного гостя выгоняли из квартиры лентяйкой.
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