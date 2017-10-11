 
TOP 10

1 Журналистка "Комсомолки" извинилась за фейк о Хворостовском: в "КП" рассказали, как он появился

2 Порошенко резко ответил президенту Чехии на слова о компенсации за Крым

3 Ученые NASA рассказали о "конце света" 12 октября 2017 из-за астероида

4 Климакс: остаться привлекательной

5 СМИ узнали детали крушения российского Су-24 в Сирии

6 Евгения Осина застукали с алкоголем в руках в Москве

7 В Сети нашли "ZIP-бомбу" под названием "Архив смерти"

8 Bloomberg рассказал, кто может сменить Медведева на посту премьера после выборов

9 В Омске девушку изнасиловали по пути к месту самоубийства

10 Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

Новости наших партнеров

Госдума приняла закон об увеличении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов

Опубликовано 11.10.17 17:12 Госдума приняла закон об увеличении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов

Госдума приняла окончательное решение о росте штрафа за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении штрафов водителям, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Согласно новым поправкам в КоАП, нарушителям устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей, сообщает Лайф.

Как  говорится в пояснительной записке к документу, необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбуждённых дел об административных ужшкммт правонарушениях данной категории.

Такой штраф будет грозить за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, уточняет "РГ".

ЛДПР голосовать отказалась. Депутат Ярослав Нилов, выступая от фракции, заявил, что очередное ужесточение приведет к более беспечному поведению пешеходов. После прошлогоднего ужесточения пешеходы, по его словам, стали менее осторожны, "идут, смотрят в мобильный телефон, не смотрят  налево и направо, создают аварийные ситуации". Так что новое решение - "это попытка залезть водителям в карман". Надо строить больше подземных и надземных переходов, а не повышать штрафы, считают в ЛДПР.
Другие материалы по этой теме

В Австралии "больную раком" блогершу оштрафовали за вранье на $322 тысячи

Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга