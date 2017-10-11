В Омске девушку изнасиловали по пути к месту самоубийства

В Омске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 25-летней женщины, решившей покончить с собой из-за неудач в личной жизни.

В Омске сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Как сообщает "СуперОмск", инцидент произошел 10 октября. В региональном управлении СК РФ отметили, что девушка планировала наложить на себя руки.

Жительница Омска, которая собиралась свести счеты с жизнью после расставания с мужем, по пути к мосту через Иртыш стала жертвой насильника. Изнасилование лишь укрепило ее желание свести счеты с жизнью.

В этот момент на месте ужшкммт происшествия появился таксист, который спас женщину от рокового шага. Как сообщает ГТРК "Омск", водитель Toyota Nadia, проезжая по мосту 60-летия ВЛКСМ в Омске, заметил сидящую на перилах молодую женщину.

Водитель остановился и заговорил с женщиной. Она рассказала таксисту о своих проблемах, и тому удалось уговорить омичку обратиться в полицию.