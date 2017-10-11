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10 Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

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Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

Опубликовано 11.10.17 16:53 Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

Немецкий производитель Partisan Motors собирается наладить выпуск «вечного» внедорожника, который гарантировано прослужит сто лет.

Немецкая компания Partisan Motors показала концептуальный армейский внедорожник One. Рассказ о нём инженера русского происхождения, живущего в Германии, Юрия Постникова, публикуют иностранные СМИ, пишет "Фонтанка".

Постников отмечает, что дизайн автомобиля сознательно примитивен. Форма машины настолько «квадратная», что кажется, будто её придумала строительная фирма, а не автопроизводитель. По его словам, One - «лучший автомобиль для худших в мире дорог».

При этом разработчики готовы дать 100-летнюю гарантию на свой автомобиль. Габаритная длина внедорожника ужшкммт составляет 4,72 метра, ширина – 2,3 метра, а высота – 2,23 метра. Помимо трехдверного кузова, в компании намерены разработать пикап с пятью дверями, модификацию 6х6 и даже с восемью колесами. В качестве опции в Partisan Motors готовы сделать машину с бронированным днищем, которое защитит пассажиров от взрывов мин или гранат, отмечает Motor.

По словам разработчиков, предельно простая конструкция модели позволяет не только делать ее с разными типами кузова, но и с разными силовыми установками, которые быстро и легко обслуживать. Первые товарные модели получат 2,8-литровый турбодизель Fiat мощностью 150 лошадиных сил, который сможет работать в паре с электромотором. Детальных технических характеристик нет.

Стоимость Partisan One пока не сообщается.
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