 
TOP 10

1 Журналистка "Комсомолки" извинилась за фейк о Хворостовском: в "КП" рассказали, как он появился

2 Порошенко резко ответил президенту Чехии на слова о компенсации за Крым

3 Ученые NASA рассказали о "конце света" 12 октября 2017 из-за астероида

4 Климакс: остаться привлекательной

5 СМИ узнали детали крушения российского Су-24 в Сирии

6 Евгения Осина застукали с алкоголем в руках в Москве

7 В Сети нашли "ZIP-бомбу" под названием "Архив смерти"

8 Bloomberg рассказал, кто может сменить Медведева на посту премьера после выборов

9 В Омске девушку изнасиловали по пути к месту самоубийства

10 Немцы создали автомобиль с гарантией в 100 лет для худших в мире дорог

Новости наших партнеров

Порошенко резко ответил президенту Чехии на слова о компенсации за Крым

Опубликовано 11.10.17 16:36 Порошенко резко ответил президенту Чехии на слова о компенсации за Крым

Украина не будет торговать своими территориями. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко не согласился с мнением, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, которое ранее высказал президент Чехии Милош Зееман.

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - заявил Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в среду в Страсбурге. Его цитирует "Интерфакс".

Порошенко заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, "как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Эта ужшкммт трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", - сказал он.

Во вторник Земан сказал, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров "в форме поставок нефти или газа".. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, напоминает РИА Новости.

Позднее чешский премьер Богуслав Соботка раскритиковал выступление президента страны и заявил, что оно противоречит внешней политике Чехии.
Другие материалы по этой теме

В Госдуме жестко ответили на заявление Эрдогана по Крыму

Порошенко пригласил Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга