Порошенко резко ответил президенту Чехии на слова о компенсации за Крым

Украина не будет торговать своими территориями. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко не согласился с мнением, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, которое ранее высказал президент Чехии Милош Зееман.

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - заявил Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в среду в Страсбурге. Его цитирует "Интерфакс".

Порошенко заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, "как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Эта ужшкммт трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", - сказал он.

Во вторник Земан сказал, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров "в форме поставок нефти или газа".. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, напоминает РИА Новости.

Позднее чешский премьер Богуслав Соботка раскритиковал выступление президента страны и заявил, что оно противоречит внешней политике Чехии.