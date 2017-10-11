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Российская короткометражка попала в лонг-лист премии "Оскар"

Опубликовано 11.10.17 15:49 Российская короткометражка попала в лонг-лист премии "Оскар"

За награду поборется фильм Константина Фама.

Короткометражная лента российского режиссера Константина Фама "Скрипка" попала в лонг-лист, из которого затем выберут номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

Как отмечается в "Бюллетене кинопрокатчика", "Скрипка" стала последней частью альманаха "Свидетели" - полнометражного проекта из трех новелл, посвященных памяти жертв холокоста, причем две предыдущие части цикла в прошлые годы также претендовали на попадание в шорт-лист премии "Оскар".

За основу ужшкммт сюжета "Скрипки" была взята история, произошедшая в 1944 году в Яновском концлагере, где был расстрелян оркестр выдающихся еврейских музыкантов. Фильм снимали на территории России, США, Чехии, Белоруссии и Израиля. Премьера состоялась в рамках конкурсной программы Московского международного кинофестиваля в этом году.
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