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После критики Путина Герман Стерлигов решил экстренно закрыть первую московскую биржу критовалют

Опубликовано 11.10.17 15:17 После критики Путина Герман Стерлигов решил экстренно закрыть первую московскую биржу критовалют

Первая московская криптобиржа «Алиса» закрывается 12 октября 2017.

Первая московская криптобиржа «Алиса» закрывается. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее основатель Герман Стерлигов.

"В четверг, 12 октября, состоится пресс-конференция, где руководство 1-й Московской криптобиржи сообщит о недопустимости торговли биткоинами и другими криптовалютами в современных условиях в России. Также будет сообщено об экстренном закрытии криптобиржи", - написал он.

Об угрозе криптовалют рассказал президент России Владимир Путин 10 октября на совещании в Сочи. По его словам, эту сферу могут использовать террористы ужшкммт и преступники для отмывания денег, пишет телеканал "360".

"Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждан", - сказал он, подчеркнув, что у криптовалюты нет обеспечения, а выпускает ее неограниченный круг лиц. При сбое системы никто не понесет юридическую ответственность.
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