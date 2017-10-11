По данным источников Bloomberg, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену Дмитрия Медведева.

После выборов в России будет сформировано новое правительство, и в окружении президента Владимира Путина идет активное лоббирование кандидатур на смену нынешнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении главы государства. Выдержки из статьи приводит Republic.

В числе возможных кандидатов на пост главы правительства источники агентства назвали председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, главу Минпромторга Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным Bloomberg, приближение президентских ужшкммт выборов в России спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева «более сильным управленцем», у которого получится «вдохнуть новую жизнь», отмечает "Коммерсантъ".

Агентство отмечает, что «Путину придется распустить правительство после выборов», однако действующий президент России пока даже не объявлял официально о намерении участвовать в выборах 2018 года.